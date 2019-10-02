Эммануэль Деннис: «Всегда был фанатом Роналду и очень расстроился, когда он покинул «Реал».

Нападающий «Брюгге» Эммануэл Деннис признался, что является фанатом форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

— Я всегда был фанатом Криштиану и очень расстроился, когда он покинул «Реал», — заявил Деннис в интервью Daily Mail. — Еще до игры я решил: если забью — отпраздную в его стиле. Все думали, что они легко обыграют нас, но, честно скажу, у многих из нас было хорошее предчувствие. Я сделал все, чтобы заставить Рамоса и Варана бегать, ведь они — центральные защитники, и бегать они не любят.

«Брюгге» сыграл вничью с «Реалом» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:2). Деннис оформил дубль в ворота «королевского клуба».

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