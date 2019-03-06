Эмир Катара приедет на матч "ПСЖ" - "Манчестер Юнайтед"

Эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани посетит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Манчестер Юнайтед", сообщает Le Parisien. Игра состоится сегодня и начнется в 23.00 по московскому времени. В первой встрече парижане одержали победу со счетом 2:0.

Эмир является другом президента "ПСЖ" Нассера аль-Хелаифи и фактическим владельцем клуба. Он нечасто посещает игры парижан и еще ни разу не был на столь ранней стадии плей-офф Лиги чемпионов.

Фонд Qatar Sports Investments в мае 2011 года выкупил 70 процентов акций "ПСЖ". Новые владельцы сделали в клуб большие инвестиции. В частности, катарцы заплатили 222 миллиона евро "Барселоне" за Неймара, сделав бразильского форварда самым дорогим игроком в мире.