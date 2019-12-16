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Эмилио Бутрагеньо: «Ман Сити» вложил много денег, но мы — «Реал»

19:26

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом раунде плей-офф мадридцы встретятся с «Манчестер Сити».

— На данный момент все команды сложные, — цитирует AS Бутрагеньо. — «Сити» — очень сложный соперник. Это будет захватывающий поединок, и мы должны хорошо подготовиться.

Они вложили много денег, но мы — «Реал», мы способны противостоять кому угодно. Мы привыкли к таким матчам, и это будет здорово для фанатов.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Жеребьевка 1/8 финала




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