Эмилио Бутрагеньо: «Ман Сити» вложил много денег, но мы — «Реал»
19:26
Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом раунде плей-офф мадридцы встретятся с «Манчестер Сити».
— На данный момент все команды сложные, — цитирует AS Бутрагеньо. — «Сити» — очень сложный соперник. Это будет захватывающий поединок, и мы должны хорошо подготовиться.
Они вложили много денег, но мы — «Реал», мы способны противостоять кому угодно. Мы привыкли к таким матчам, и это будет здорово для фанатов.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Жеребьевка 1/8 финала
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