Эмерсон о победе в Лиге чемпионов: «Когда я уехал из Бразилии, я надеялся выиграть Лигу чемпионов»

Защитник «Челси» Эмерсон поделился впечатлениями от победы в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0).

«Это прекрасное ощущение. Каждый мечтает однажды достичь этого уровня. Когда я уехал из Бразилии, я надеялся выиграть этот турнир. Пару лет назад мы выиграли премьер-лигу, теперь мы победили в Лиге чемпионов. Когда я поднял трофей, я подумал обо всем, что пережил и через что прошел, чтобы попасть сюда. Никогда не думал, что достигну этого уровня», — приводит слова Эмерсона Sky Sport Italia.

«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.

Лондонцы также получили право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который ранее выиграл Лигу Европы.