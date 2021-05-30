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Эмерсон о победе в Лиге чемпионов: «Когда я уехал из Бразилии, я надеялся выиграть Лигу чемпионов»

05:23
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Защитник «Челси» Эмерсон поделился впечатлениями от победы в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0).

«Это прекрасное ощущение. Каждый мечтает однажды достичь этого уровня. Когда я уехал из Бразилии, я надеялся выиграть этот турнир. Пару лет назад мы выиграли премьер-лигу, теперь мы победили в Лиге чемпионов. Когда я поднял трофей, я подумал обо всем, что пережил и через что прошел, чтобы попасть сюда. Никогда не думал, что достигну этого уровня», — приводит слова Эмерсона Sky Sport Italia.

«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.

Лондонцы также получили право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который ранее выиграл Лигу Европы.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры