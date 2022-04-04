Эмери считает, что у «Вильярреала» есть шансы победить «Баварию» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.

«Бавария» сильно отличается от «Ювентуса». Конечно, это тоже очень сильная команда, еще один явный претендент на победу в Лиге чемпионов, но «Бавария» играет иначе. Естественно, наша тактика в этих матчах тоже будет иной. Но это то, что всем по душе, что всех мотивирует и привлекает — соперничество стилей и философий, свойственных различным странам.

Но самое главное в том, что, играя против «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Аталанты» или «Ювентуса», у вас всегда будут шансы на победу. Сейчас нам выпало сражаться с «Баварией». У нас боеспособная команда, и у нас есть шансы взять верх, — приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» состоится 6 апреля. Начало — в 22.00 (мск). Вторая игра запланирована на 12 апреля.