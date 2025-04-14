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14 апреля, 16:51

Эмери — об ответном матче против «ПСЖ»: «Мы хотим написать историю»

Сергей Ярошенко
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча против «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Наша цель — строго придерживаться плана, быть последовательными на протяжении 90 минут. Наш план заключается в том, что, если мы обеспечим себе овертайм или серию пенальти, это будет замечательно.У меня есть опыт камбэков. Положительный и отрицательный. Но сейчас все по-другому. Мы хотим написать историю в «Астон Вилле». В прошлом году в Лиге конференций, в этом году — в Лиге чемпионов и, надеюсь, на долгие годы в еврокубках.У «ПСЖ» богатый опыт игры в выездных матчах, но наши болельщики будут передавать нам свою энергию, если мы будем хороши в тактическом и индивидуальном плане», — цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.

Первая игра между командами в Париже завершилась со счетом 3:1 в пользу «ПСЖ».

Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Бирмингеме и начнется в 22.00 по московскому времени.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Астон Вилла
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Унаи Эмери
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