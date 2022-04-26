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26 апреля, 23:00

Эмери рассказал о мотивации «Вильярреала» в матче с «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги чемпионов

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Любой клуб, который дошел до полуфинала Лиги чемпионов, такой результат полностью заслужил. В «Ливерпуле» прекрасно знают, что мы регулярно выступаем в еврокубках, что нам удалось выбить две великие команды в лице «Ювентуса» и «Баварии». Они понимают, что просто не будет. Конечно, соперник будет считать себя фаворитом, но к нам отнесется с уважением. Это сильнейший «Ливерпуль», который я когда-либо видел. Думаю, для нас это будет дополнительной мотивацией — постараться обыграть лучший «Ливерпуль» в истории», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Матч «Ливерпуль» — «Вильярреал» состоится 27 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034661--liverpool-vs-villarreal/
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ФК Вильярреал
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