Главный тренер «Вильяреала» Унай Эмери прокомментировал победу над «Ювентусом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У нас был план на игру. Понимали, что будут сложные моменты. Хотелось угадать верный момент для выхода Жерара Морено. Сегодня он продемонстрировал, что вернулся на все сто.

Было ясно, что очень хорошо должен сыграть наш вратарь, а нам при этом нужно ждать своего момента. В первом тайме соперник сыграл опаснее. После перерыва игра стала более равной», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Вильярреал». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.