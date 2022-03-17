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«У нас был план на игру». Эмери — о победе «Вильярреала» над «Ювентусом»

Эмери прокомментировал победу «Вильярреала» над «Ювентусом»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Унаи Эмери.
Фото AFP

Главный тренер «Вильяреала» Унай Эмери прокомментировал победу над «Ювентусом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У нас был план на игру. Понимали, что будут сложные моменты. Хотелось угадать верный момент для выхода Жерара Морено. Сегодня он продемонстрировал, что вернулся на все сто.

Было ясно, что очень хорошо должен сыграть наш вратарь, а нам при этом нужно ждать своего момента. В первом тайме соперник сыграл опаснее. После перерыва игра стала более равной», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Вильярреал». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
0:3
Вильярреал
Голы
Морено, 78 (0:1), Пау Торрес, 85 (0:2), Груневелд, 90+2 (0:3)
Ювентус
Щенсны Де Шильо де Лигт Данилу Ругани (Дибала, 79) Артур Рабьо Локателли (Бернардески, 83) Влахович Мората (Кин, 86) Куадрадо
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Эступиньян Орье Парехо (Педраса, 86) Капуэ Тригерос (Коклен, 65) Ло Сельсо (Морено, 74) Груневелд Пино (Чиквуэзе, 65)
Предупреждения
де Лигт 90’  - 
Судьи
Марчиняк (Польша)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033909--juventus-vs-villarreal/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ювентус
Унаи Эмери
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