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Унай Эмери: «Астон Вилла» на равных играла с «Ювентусом»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал игру команды и нулевую ничью в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Я очень рад, потому что мы на равных играли с «Ювентусом» и заработали очко. Мы с большим уважением относимся к «Ювентусу», но старались играть на победу», — цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.

«Астон Вилла» набрала 10 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице, «Ювентус» с 8 очками расположился на 19-й строчке.

Источник: UEFA
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Астон Вилла
ФК Ювентус
Унаи Эмери
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