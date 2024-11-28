Унай Эмери: «Астон Вилла» на равных играла с «Ювентусом»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал игру команды и нулевую ничью в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Я очень рад, потому что мы на равных играли с «Ювентусом» и заработали очко. Мы с большим уважением относимся к «Ювентусу», но старались играть на победу», — цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.

«Астон Вилла» набрала 10 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице, «Ювентус» с 8 очками расположился на 19-й строчке.