Эмери о поражении от «Галатасарая»: «Астон Вилла» доминировала в первом тайме, во втором играла не так хорошо»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери оценил игру команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».

Во вторник «Астон Вилла» на выезде уступила сопернику со счетом 1:0.

«Мы провели хороший матч. Мы очень доминировали, особенно в первом тайме, и создали немало моментов. Однако во втором тайме мы играли не так хорошо, «Галатасарай» начал оказывать давление. Они хорошо оборонялись против наших атак и успешно действовали в завершающих эпизодах. После пропущенного гола мы больше шли вперед, но времени не хватило, и нам не удалось создать достаточно качественных голевых моментов», — приводит пресс-служба УЕФА слова Эмери.

«Астон Вилла» (9 очков) опустилась на седьмую строчку в турнирной таблице общего этапа. Следующий матч в Лиге чемпионов команда проведет 8 декабря против «ПСЖ».