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Сегодня, 03:08

Эмери: «Если «Бавария» покажет свои лучшие качества, то будет фаворитом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Вильяреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Мы должны проявить уважение к «Баварии». Это будет очень трудный матч, но мы должны понимать, как реагировать. Знаем, что они привыкли забивать дома много голов — это совершенно естественно для них. Они тоже нас уважают, но если «Бавария» покажет свои лучшие качества, то будет фаворитом. У себя дома они будут ощущать свою силу и подойдут к игре с оптимизмом», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Матч «Бавария» — «Вильярреал» пройдет в Мюнхене 12 апреля и начнется в 22:00 мск. В первой игре испанский клуб победил со счетом 1:0.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Вильярреал
Унаи Эмери
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