Эмер Байрам: «При поддержке преданных болельщиков «Галатасарай» сможет пробиться в Лигу Европы»

Защитник «Галатасарая» Эмер Байрам рассказал, чего он ожидает от матча с «Брюгге» в Лиге чемпионов. Он надеется, что команда сможет пробиться в Лигу Европы.

-Играя за «Галатасарай» в любом матче, ты всегда бьешься за честь клуба, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Именно это я и буду делать. С бойцовским духом проблем не будет. Все мы прекрасно понимаем важность поединка с «Брюгге». Думаю, при поддержке преданных болельщиков мы сможем пробиться в Лигу Европы УЕФА.

Матч «Галатасарай» — «Брюгге» состоится 26 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.