Эмер Байрам: «При поддержке преданных болельщиков «Галатасарай» сможет пробиться в Лигу Европы»
21:33
Защитник «Галатасарая» Эмер Байрам рассказал, чего он ожидает от матча с «Брюгге» в Лиге чемпионов. Он надеется, что команда сможет пробиться в Лигу Европы.
-Играя за «Галатасарай» в любом матче, ты всегда бьешься за честь клуба, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Именно это я и буду делать. С бойцовским духом проблем не будет. Все мы прекрасно понимаем важность поединка с «Брюгге». Думаю, при поддержке преданных болельщиков мы сможем пробиться в Лигу Европы УЕФА.
Матч «Галатасарай» — «Брюгге» состоится 26 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027096/?iv=true
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур
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