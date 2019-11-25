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Эмер Байрам: «При поддержке преданных болельщиков «Галатасарай» сможет пробиться в Лигу Европы»

21:33
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Защитник «Галатасарая» Эмер Байрам рассказал, чего он ожидает от матча с «Брюгге» в Лиге чемпионов. Он надеется, что команда сможет пробиться в Лигу Европы.

-Играя за «Галатасарай» в любом матче, ты всегда бьешься за честь клуба, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. —  Именно это я и буду делать. С бойцовским духом проблем не будет. Все мы прекрасно понимаем важность поединка с «Брюгге». Думаю, при поддержке преданных болельщиков мы сможем пробиться в Лигу Европы УЕФА.

Матч «Галатасарай» — «Брюгге» состоится 26 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027096/?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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