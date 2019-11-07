Эмер Байрам: «Надо разобраться, что сегодня пошло не так»

Защитник «Галатасарая» Эмер Байрам после поражения от «Реала»? в 4-м туре Лиги чемпионов (0:6) отметил, что нужно разобраться, что пошло не так.

— Первый же момент «Реала» завершился взятием ворот, — цитирует пресс-служба УЕФА Байрама. — Нам надо разобраться, что сегодня пошло не так. Хочу извиниться перед нашими болельщиками.

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