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Эмер Байрам: «Надо разобраться, что сегодня пошло не так»

01:32
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Защитник «Галатасарая» Эмер Байрам после поражения от «Реала»? в 4-м туре Лиги чемпионов (0:6) отметил, что нужно разобраться, что пошло не так.

— Первый же момент «Реала» завершился взятием ворот, — цитирует пресс-служба УЕФА Байрама. — Нам надо разобраться, что сегодня пошло не так. Хочу извиниться перед нашими болельщиками.

Реал — Галатасарай

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027072/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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