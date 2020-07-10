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Элбер рассчитывает, что «Бавария» сыграет с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов

10 июля 2020, 17:20
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Бывший форвард «Баварии», маркетинговый посол клуба Джоване Элбер прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала «Бавария» победила «Челси» (3:0). В случае прохода в следующую стадию команде предстоит сыграть победителем пары «Наполи» — «Барселона».

«Барселона» в этом сезоне играет не так хорошо, как обычно, — цитирует Элбера официальный сайт УЕФА. — Но это «Барселона». В конце концов, игроки там что надо. Наша проблема в том, что сейчас у нас перерыв, а затем мы должны сразу набрать от 0 до 100 процентов".

Матч «Бавария» — «Челси» состоится 8 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.

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