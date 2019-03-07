08:41 | Футбол — Лига чемпионов

Эктор Эррера: "Порту" заслужил выход в четвертьфинал Лиги чемпионов"

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Полузащитник "Порту" Эктор Эррера прокомментировал итоги встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ромой" (3:1), сообщает официальный сайт УЕФА. 28-летний мексиканец считает, что его команда заслужила выход в четвертьфинал турнира.

Общий счет двухматчевого противостояния – 4:3 в пользу португальцев.

– "Порту" заслужил выход в четвертьфинал, были сильнее "Ромы". Все решила наша вера в собственные силы, – приводит слова Эрреры пресс-служба УЕФА.

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Порту - Рома

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026858/index.html

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