Эктор Эррера: "Порту" заслужил выход в четвертьфинал Лиги чемпионов"

Полузащитник "Порту" Эктор Эррера прокомментировал итоги встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ромой" (3:1), сообщает официальный сайт УЕФА. 28-летний мексиканец считает, что его команда заслужила выход в четвертьфинал турнира.
Общий счет двухматчевого противостояния – 4:3 в пользу португальцев.
– "Порту" заслужил выход в четвертьфинал, были сильнее "Ромы". Все решила наша вера в собственные силы, – приводит слова Эрреры пресс-служба УЕФА.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026858/index.html
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