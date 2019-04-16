Эктор Эррера: "Порту" способен бороться на равных с "Ливерпулем"

Полузащитник "Порту" Эктор Эррера поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

– У соперника есть преимущество, но я верю в наших игроков и нашу команду. Не сомневаюсь в нашей силе. Верю, что мы сможем добиться хорошего результата и не дадим умереть нашей лигочемпионской мечте, – цитирует Эрреру пресс-служба УЕФА.

​У "Порту" нет желания отомстить. Прошлогодний результат остался в прошлом (0:5 по сумме двух матчей – Прим. "СЭ"). У нас есть отличная возможность продолжать творить историю, и мы не собираемся ее упускать. В первом матче я увидел, что мы способны бороться на равных с командой уровня "Ливерпуля".

Ответный матч "Порту" – "Ливерпуль" состоится завтра, 17 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой английского клуба со счетом 2:0.