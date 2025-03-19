Футбол
Судейство

19 марта, 12:43

Эксперт по видеомонтажу считает, что УЕФА мог подделать видео с двойным касанием Альвареса в матче с «Реалом»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Эксперт по видеомонтажу Алекс Солер усомнился в содержании опубликованного УЕФА видео с исполнением пенальти нападающим «Атлетико» Хулианом Альваресом в ответном матче с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра проходила 12 марта. «Атлетико» одержал победу в основное время (1:0), но уступил в серии пенальти (2:4) и вылетел из турнира.

Арбитры отменили взятие ворот после удара Альвареса в послематчевой серии пенальти из-за предполагаемого двойного касания. Позже УЕФА опубликовал видео эпизода, подтверждающее, что аргентинец дважды коснулся мяча.

«Я привык к монтажу, поэтому мне показалось странным видео, когда я его посмотрел. Качество очень плохое, и кажется, что тени на нем исчезают. Это показалось мне очень подозрительным. У меня нет никакого логического объяснения. Поэтому у меня есть теория, что это видео смонтировано», — приводит слова Солера Marca.

