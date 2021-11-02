Эксклюзив с Семаком из Турина: что происходит в «Зените» перед матчем с «Ювентусом» / Как чемпиону России выиграть в Италии
Сегодня программа «СериАл с Кудиновым» на YouTube-канале «СЭ» выйдет в эфир из Турина, где вечером «Зенит» встретится в Лиге чемпионов с «Ювентусом».
Георгий Кудинов поговорил с главным тренером сине-бело-голубых, побывал на стадионе и в музее «Старой синьоры». Начало стрима — в 13.00.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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