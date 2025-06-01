Экс-защитник «Интера» Бергоми: «ПСЖ» в каждой точке поля показал великолепный уровень мастерства»

Бывший защитник «Интера» Джузеппе Бергоми прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:5) в финале Лиги чемпионов.

«Во втором тайме «Интеру» нужно было понять, что шансов отыграться уже нет, и не пропускать пять мячей. Они продолжали идти вперед и оставляли парижанам свободные зоны, которыми те воспользовались. «ПСЖ» в каждой точке поля продемонстрировал сегодня великолепный уровень мастерства», — цитирует легенду «Интера» пресс-служба УЕФА.

«Интер» потерпел четвертое поражение в финале Лиги чемпионов в своей истории. Также команда трижды становилась победителем турнира.

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее команда один раз выходила в финал турнира и уступила «Баварии» (0:1) в сезоне-2019/20.