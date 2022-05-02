Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение УЕФА отстранить российские команды и сборные от участия в европейских соревнованиях в сезоне-2022/23.

«Мне очень жаль, что это все происходит. Российские команды не заслужили этого. Я очень жду, когда «Спартак» вернется на европейскую арену. Конечно, я считаю, что спорт должен оставаться вне политики. Надеюсь, меры в отношении российского футбола скоро закончатся», — сказал Каррера «СЭ».

Ранее стало известно, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций. Российская команда автоматически займет последнее место в квартете и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.