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2 мая, 22:58

Каррера — о санкциях УЕФА: «Я жду возвращения «Спартака» на европейскую арену»

Каррера отреагировал на отстранение российских клубов из еврокубков
Антон Иванов
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Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение УЕФА отстранить российские команды и сборные от участия в европейских соревнованиях в сезоне-2022/23.

«Мне очень жаль, что это все происходит. Российские команды не заслужили этого. Я очень жду, когда «Спартак» вернется на европейскую арену. Конечно, я считаю, что спорт должен оставаться вне политики. Надеюсь, меры в отношении российского футбола скоро закончатся», — сказал Каррера «СЭ».

Ранее стало известно, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций. Российская команда автоматически займет последнее место в квартете и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.

ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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