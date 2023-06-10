Экс-тренер сборной Армении Минасян хочет, чтобы «Интер» с Мхитаряном выиграл Лигу чемпионов

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором может сыграть Генрих Мхитарян, выступающий за «Интер».

«Я обязательно посмотрю матч. Сыграют две команды, которые показывают очень интересный футбол разного стиля, тем более Генрих играет в финале. Не знаю, он сыграет в стартовом составе или выйдет на замену, но это не так важно. Мне очень нравится игра «Манчестер Сити» и особенно работа главного тренера Пепа Гвардиолы, но так как в «Интере» играет Мхитарян, я хочу, чтобы «Интер» выиграл Лигу чемпионов. Когда мы смотрим, откуда Мхитарян начал свою карьеру и куда дошел, то это большая честь для всего армянского футбола и для молодых ребят, которые только начинают свой путь. Карьера Генриха — большой пример для всех нас», — приводит слова Минасяна Metaratings.ru.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/23 между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня в Стамбуле. Стартовый свисток главного арбитра встречи Шимона Марциняка прозвучит в 22:00 по московскому времени.