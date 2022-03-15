Экс-полузащитник «Ювентуса» считает, что команде по силам выиграть Лигу чемпионов

Бывший полузащитник «Ювентуса Массимо Мауро считает, что в Лиге чемпионов «Ювентусу» стоит взять пример с «Челси» образца прошлого года.

«Челси» не был фаворитом (когда выиграл Лигу чемпионов. — Прим. «СЭ»). Возможно, он был в топ-8. Но они были сплоченными и собранными. Они доказали, что отличная защита — ключ к тому, чтобы опровергнуть ожидания. У «Юве» может получиться так же. Но они должны быть идеальными в защите. В этом году среди фаворитов я вижу «Баварию», «Манчестер Сити» и «Реал». Надеюсь на «Ювентус» в этой гонке», — приводит слова Мауро La Gazzetta dello Sport.

16 марта в Турине «бьянконери» сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала». Первая встреча закончилась со счетом 1:1.