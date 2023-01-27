Владимир Бут рассказал, сколько заплатили игрокам «Боруссии» за победу в Лиге чемпионов-1996/97

Экс-полузащитник дортмундской «Боруссии» Владимир Бут, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, сколько заплатили игрокам дортмундского клуба за победу в Лиге чемпионов-1996/97.

— Раз уж о премиальных заговорили — самые памятные?

— Это в «Боруссии» — за победу в Лиге чемпионов. Основе дали по 500 тысяч марок. Запасным — по 250. Точнее, так. Если вышел на замену до 70-й минуты — получаешь полную сумму. Если после 70-й — 50 процентов. А тем, кто оказался вне заявки на финал, включая меня, заплатили по 150 тысяч.