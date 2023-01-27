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Сегодня, 07:15

Владимир Бут — о премиальных в «Боруссии» за победу в ЛЧ: «Основе заплатил по 500 тысяч марок. Мне — 150».

Владимир Бут рассказал, сколько заплатили игрокам «Боруссии» за победу в Лиге чемпионов-1996/97
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-полузащитник дортмундской «Боруссии» Владимир Бут, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, сколько заплатили игрокам дортмундского клуба за победу в Лиге чемпионов-1996/97.

— Раз уж о премиальных заговорили — самые памятные?

— Это в «Боруссии» — за победу в Лиге чемпионов. Основе дали по 500 тысяч марок. Запасным — по 250. Точнее, так. Если вышел на замену до 70-й минуты — получаешь полную сумму. Если после 70-й — 50 процентов. А тем, кто оказался вне заявки на финал, включая меня, заплатили по 150 тысяч.

Владимир Бут. «Вижу — человек лежит в крови. В ужасе делаю пару шагов и понимаю, что это папа». Русский победитель Лиги чемпионов
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