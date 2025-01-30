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30 января, 22:55

Экс-игрок «Спартака» Гладилин считает новый формат Лиги чемпионов испорченным в угоду бизнесу

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о новом формате первого этапа Лиги чемпионов.

«Не знаю, мне старая Лига чемпионов нравилась больше. Она была проще и понятнее. Этот формат очень запутанный. Старая ЛЧ проста и понятна, выиграл — прошел дальше. И так ты шел до финала. Это все придумки для зарабатывания бабок, чтобы было больше трансляций. Все это для бизнеса делается, я не считаю, что это польза для футбола», — сказал Гладилин Vprgnoze.ru.

29 января завершился общий этап Лиги чемпионов текущего сезона. 8 первых команд вышли в 1/8 финала, а с 9 по 24 место вышли в плей-офф. Остальные 12 клубов завершили выступление в турнире.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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