Экс-игрок «Црены Звезды» рассказал о проезде футболистов на БТР и танке фанатов

Сербский легионер тульского «Арсенала» Горан Чаушич дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал о том, как «Црвена Звезда» отпраздновала выход в группу Лиги чемпионов летом прошлого года поездкой футболистов на бронетранспортере. На тот момент Чаушиш уже успел вернуться из сербского клуба в Тулу.

— Бронетранспортер готовили в том году, чтобы отпраздновать победу в чемпионате Сербии, — говорит Чаушич. — Но все сорвалось, потому что мы проиграли «Партизану» в финале Кубка. Идею реализовали тогда, когда «Црвена» вышла в Лигу чемпионов.

Танк появился у стадиона за некоторое время до матча. Это сделало фанатское объединение «Северная армия». Это символ для болельщиков, хотя во многих новостях такое понаписали. Вы же знаете, у Сербии было много войн — с Хорватией, Боснией. Так что в прессе все преподнесли негативно, но для болельщиков все было куда проще.

Вообще в Сербии с фанатами происходят куда более странные вещи. Когда играют «Црвена» и «Партизан», постоянно случаются столкновения, много огня, кто-то даже может погибнуть. Между двумя клубами исторически высокое напряжение. Впрочем, сейчас ситуация немного лучше. (Артем Агапов)

Полностью интервью Чаушича здесь