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Манчини не считает «Манчестер Сити» Гвардиолы сильнейшей командой мира

Руслан Минаев
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Экс-главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини не считает «горожан» под руководством Хосепа Гвардиолы сильнейшей командой мира.

«Перед финалом не может быть прогнозов. «Манчестер Сити» Гвардиолы — это не сильнейшая команда мира, но они знают, как играть лучше всех.

Я хорошо знаю Симоне Индзаги, видел его рост как игрока и тренера. Верьте в него. Не он ли был мишенью критиков еще несколько недель назад? Работа тренера нелегка», — сказал Манчини в интервью La Stampa.

Ранее свое мнением по поводу финала ЛЧ высказывал экс-тренер «Милана» Арриго Сакки.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдет 10 июня. Начало — в 22.00 мск.

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Симоне Индзаги
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