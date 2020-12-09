Экс-футболист Деменко верит, что «Краснодар» может выйти в четвертьфинал Лиги Европы

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал «СЭ» ничейный результат «быков» в матче с «Челси» (1:1) в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов.

— «Краснодар» однозначно показал себя достойно, — сказал Деменко «СЭ». — Приятно, что российская команда не просто отбивалась, а играла в футбол и заслуженно заработала эти очки «Челси» тяжелая команда, краснодарцы получили колоссальный опыт от матчей в Лиге чемпионов.

Если вернемся к играм с «Севильей», думаю, «Краснодар» сам остался недоволен ими. «Быки» прочувствовали вкус Лиги чемпионов, теперь вопрос к чемпионату России. Команде надо набрать много очков, чтобы добраться до вершины таблицы и вернуться в зону ЛЧ, но это будет архисложно. Скорее всего, основная задача по итогу будет попасть в Лигу Европы.

«Краснодар» смог пройти в евровесну, верю, что команда выступит там достойно, это видно по игре. Главная проблема — травмы. Когда команда выступает в оптимальном составе, она показывает совершенно другой футбол. Если все удачно сложится, то «Краснодар» способен дойти до 1/8 или даже 1/4 Лиги Европы, — заявил Деменко.

«Краснодар» завершил групповой этап на третьем месте в группе Е с пятью очками и продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы.

(Анастасия Пастернак)