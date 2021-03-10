Экс-форвард «Ювентуса» считает, что Роналду боится попадания мяча в лицо
22:41
Бывший форвард «Ювентуса» Никола Аморузо раскритиковал нападающего команды Криштиану Роналду за матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (3:2 д. в.). Итальянский клуб вылетел из турнира по итогам двух игр.
Решающий мяч забил Сержиу Оливейра со штрафного. После его удара мяч пролетел между ног у стоявшего в стенке Роналду, который в этот момент отвернулся.
«Я никогда не поставил бы его в стенку на штрафной, — цитирует Аморузо Goal.com 10 марта. — Он боится, что мяч попадет ему в лицо, потому что беспокоится о своем внешнем виде».
36-летний Криштиану Роналду в текущем сезоне провел 32 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил 27 мячей при четырех голевых передачах.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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