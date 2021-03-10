Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Экс-форвард «Ювентуса» считает, что Роналду боится попадания мяча в лицо

22:41
Теги:

Бывший форвард «Ювентуса» Никола Аморузо раскритиковал нападающего команды Криштиану Роналду за матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (3:2 д. в.). Итальянский клуб вылетел из турнира по итогам двух игр.

Решающий мяч забил Сержиу Оливейра со штрафного. После его удара мяч пролетел между ног у стоявшего в стенке Роналду, который в этот момент отвернулся.

«Я никогда не поставил бы его в стенку на штрафной, — цитирует Аморузо Goal.com 10 марта. — Он боится, что мяч попадет ему в лицо, потому что беспокоится о своем внешнем виде».

36-летний Криштиану Роналду в текущем сезоне провел 32 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил 27 мячей при четырех голевых передачах.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 15427
Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир