Экс-форвард «Ювентуса» считает, что Роналду боится попадания мяча в лицо

Бывший форвард «Ювентуса» Никола Аморузо раскритиковал нападающего команды Криштиану Роналду за матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (3:2 д. в.). Итальянский клуб вылетел из турнира по итогам двух игр.

Решающий мяч забил Сержиу Оливейра со штрафного. После его удара мяч пролетел между ног у стоявшего в стенке Роналду, который в этот момент отвернулся.

«Я никогда не поставил бы его в стенку на штрафной, — цитирует Аморузо Goal.com 10 марта. — Он боится, что мяч попадет ему в лицо, потому что беспокоится о своем внешнем виде».

36-летний Криштиану Роналду в текущем сезоне провел 32 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил 27 мячей при четырех голевых передачах.