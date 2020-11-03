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«Его всегда все будут только любить». Конте — о противостоянии с Зиданом

04:22
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против «Реала» высказался о противостоянии с наставников мадридцев Зинедином Зиданом.

— Зидан — исключительная личность, — цитирует пресс-служба УЕФА Конте. — Как об игроке о нем не стоит даже заикаться, так все мы его прекрасно знаем. Он всегда работал без отдыха, был на тренировках в первых рядах, и это несмотря на его природный талант. Это превосходный человек. Могу сказать о нем только хорошее. Его всегда все будут только любить.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029417--real-madrid-vs-internazionale/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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