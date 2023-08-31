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Сегодня, 18:09

Эджуке считает, что чемпионат России сделал Чидеру сильнее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Атта Анеке, представляющий интересы экс-полузащитника ЦСКА Чидеры Эджуке, высказался о том, что нигерийский футболист сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов в составе «Антверпена».

«Эджуке хорошо приняли в новом клубе. Чидера счастлив, что у него будет возможность сыграть в Лиге чемпионов. Конечно, Эджуке благодарен ЦСКА и болельщикам за проведенные годы в Москве. На мой взгляд, чемпионат России сделал его сильнее», — приводит слова Анеке Metaratings.ru.

25-летний нигериец во второй раз воспользовался возможностью приостановить контракт с армейцами. Всего в его активе 65 матчей, десять забитых голов и восемь результативных передач в составе московского клуба.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-edzhuke-chempionat-rossii-sdelal-chideru-silnee-on-schastliv-chto-sygraet-v-lige-chempionov-279371/
Футбол
ФК Антверпен
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