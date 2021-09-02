Эдерсон заявил, что намерен выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Сити»
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон заявил о желании выиграть Лигу чемпионов в составе «горожан».
«Моя главная цель — снова дойти до финала Лиги чемпионов, но в этот раз я хочу победить. Нам повезло оказаться в финале в прошлом сезоне, но, к сожалению, мы проиграли. Это был тяжелый удар для всех, но это был и отличный опыт. Считаю, что после этого поражения команда стала более зрелой. Мы узнали больше об игре в плей-офф Лиги чемпионов. Мы отлично играли, но не смогли реализовать свои моменты, хотя у нас они были. Я надеюсь, что еще вернусь в финал ЛЧ», — приводит официальный сайт «Манчестер Сити» слова Эдерсона.
Вчера, 1 сентября «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с 28-летним Эдерсоном. Новое соглашение с бразильцем действует до конца июня 2026 года.
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Дополнительная информация:
https://www.mancity.com/news/mens/ederson-new-contract-interview-63766088
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