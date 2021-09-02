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Эдерсон заявил, что намерен выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Сити»

13:58
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Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон заявил о желании выиграть Лигу чемпионов в составе «горожан».

«Моя главная цель — снова дойти до финала Лиги чемпионов, но в этот раз я хочу победить. Нам повезло оказаться в финале в прошлом сезоне, но, к сожалению, мы проиграли. Это был тяжелый удар для всех, но это был и отличный опыт. Считаю, что после этого поражения команда стала более зрелой. Мы узнали больше об игре в плей-офф Лиги чемпионов. Мы отлично играли, но не смогли реализовать свои моменты, хотя у нас они были. Я надеюсь, что еще вернусь в финал ЛЧ», — приводит официальный сайт «Манчестер Сити» слова Эдерсона.

Вчера, 1 сентября «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с 28-летним Эдерсоном. Новое соглашение с бразильцем действует до конца июня 2026 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

Дополнительная информация:

https://www.mancity.com/news/mens/ederson-new-contract-interview-63766088

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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