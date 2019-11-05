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Эдер: «Приятно встретиться с Роналду, но «Локо» настраивается на победу»

12:13
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Нападающий «Локомотива» Эдер прокомментировал подготовку к матчу группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча с итальянской командой пройдет в Москве 6 ноября, начало игры — в 20.55.

— Приятно будет играть против коллеги по сборной и лучшего игрока мира Криштиану Роналду. Мы настраиваемся только на победу, — сказал Эдер.

— Вспоминали с Роналду ваш «золотой» гол на Евро?

— Как вы помните, в той игре он был заменен. Как раз после матча Криштиану подходил, сказал слова поддержки «Локомотиву». И не только он, но и другие игроки это говорили. Все пожелали нам удачи. Но о том голе мы ничего не говорили. (Александр Рогулев)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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