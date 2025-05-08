Футбол
8 мая, 08:55

Эдегор — о поражении от «ПСЖ»: «Арсенал» приложил максимум усилий»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал поражение в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:2).

«Мы приложили максимум усилий, очень хорошо начали матч, атаковали, получили импульс и создали несколько отличных моментов. Но этого оказалось недостаточно. Думаю, что от штрафной до штрафной мы играли хорошо, но именно внутри штрафных действовали недостаточно хорошо что в первом, что во втором матче.

Мы должны извлечь из этого урок. Мы делаем много хороших вещей, но этого недостаточно, особенно перед воротами, где решается исход игры. Вот где мы должны быть еще острее. Мы хотим использовать эту боль и вернуться еще сильнее», — приводит слова Эдегора официальный сайт УЕФА.

Защитник &laquo;ПСЖ&raquo; Ашраф Хакими забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Арсенала&raquo;.«ПСЖ» не оставил шансов «Арсеналу». Доннарумма творил чудеса, а Энрике выбрал идеальный план

«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «Интера». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.

Мартин Эдегор
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
