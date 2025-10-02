Хау — о победе над «Юнионом»: «Это большой психологический импульс»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу над «Юнионом» (4:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Великолепный матч. Моя команда показала, что мы снова можем забивать. И я очень рад, что нам удалось сохранить ворота на «замке». Мы сохранили контроль над игрой, это большой психологический импульс», — цитирует пресс-служба УЕФА Хау.

«Ньюкасл» с 3 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Юнион» идет на 26-й строчке — 3 очка.

В 3-м туре «Ньюкасл» сыграет с «Бенфикой», а «Юнион» встретится с «Интером». Оба матча пройдут 21 октября.