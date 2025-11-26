Хау — о поражении от «Марселя»: ««Это очень большое разочарование для нас»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение от «Марселя» (1:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Это очень большое разочарование для нас, ведь все могло сложиться иначе. Матч начался хорошо, мы сделали важный шаг к победе. В первом тайме «Ньюкасл» успешно прессинговал, но гол в начале второй половины изменил атмосферу на стадионе, изменил настроение самой игры. Думаю, мы потеряли концентрацию в этом моменте. Потом не смогли правильно отреагировать на создавшуюся ситацию. Пропустили второй гол, и после этого было уже сложно», — цитирует официальный сайт УЕФА Хау.

«Марсель» с 6 очками занимает 19-е место в турнирной таблице. «Ньюкасл» идет на 8-й строчке — 9 очков.