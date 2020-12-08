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Дзюбу освистали во время объявления состава «Зенита»

21:01
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Перед началом матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и дортмундской «Боруссией» со стороны сектора активных болельщиков хозяев послышался свист во время объявления составов. Так фанаты отреагировали на фамилию нападающего Артема Дзюбы, который остался в запасе. Напомним, по ходу матча 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» «вираж» оскорблял нападающего. В ночь перед той встречей в интернете появилось видео интимного характера с участием Дзюбы.

(Гоша Чернов)

Зенит — Боруссия Д

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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