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«Дзюба в какой уже раз ответил своим критикам». Канделаки — о победе «Зенита» над «Лионом»

27 ноября 2019, 23:14
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов, -
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов, -
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила «Зенит» с победой над «Лионом» (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

В составе команды Сергея Семака отличились форвард Артем Дзюба и полузащитник Магомед Оздоев.

— «Зенит» обыграл «Олимпик» из Лиона 2:0, вышел на второе место в группе и будет сам решать свою судьбу в последнем туре Лиги чемпионов! — написала Тина Канделаки в своем Telegram-канале. — Дзюба в какой уже раз ответил своим критикам так, как и должен делать нападающий: забив прекрасный гол. Ну а я поздравляю всех болельщиков «Зенита» с отличной игрой и с нетерпением жду матча с «Бенфикой». Меня устроит только выход в плей-офф Лиги чемпионов!

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Зенит — Лион

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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