Дзюба сравнялся с Аршавиным и обогнал Кокорина

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил 158-й гол на высшем уровне и сравнялся в зачете «Клуба 100» в Андреем Аршавиным. От замыкающего пятерку лучших Александра Мостового форварда «Зенита» отделяют пять мячей, от лидера рейтинга Александра Кержакова — 75.

Лидеры «Клуба 100»

Игрок Клуб Ч-Т КБ СБ ЕК ИН Всего 1. Александр Кержаков завершил карьеру 139 19 30 30 15 233 2. Олег Веретенников завершил карьеру 143 27 0 17 20 207 3. Роман Павлюченко завершил карьеру 103 7 21 21 36 188 4. Сергей Родионов завершил карьеру 124 9 8 22 1 164 5. Александр Мостовой завершил карьеру 34 9 13 25 82 163 6. Андрей Аршавин завершил карьеру 57 6 17 26 52 158 Артем Дзюба Зенит 106 10 21 21 0 158 8. Владимир Бесчастных завершил карьеру 60 9 26 7 52 154 9. Дмитрий Кириченко завершил карьеру 130 11 4 7 0 152 Дмитрий Лоськов завершил карьеру 120 13 2 17 0 152

В списке лучших бомбардиров российских клубов в евроубках Дзюба вышел на четвертое место, обогнав Александра Кокорина. На счету Артема восемь голов в Лиге чемпионов и 13 — в Кубке УЕФА и Лиге Европы. Рекорд принадлежит Вагнеру Лав, который в 58 европейских матчах за ЦСКА, отличился 30 раз.

Лучшие бомбардиры российских клубов в еврокубках

Игрок Клубы Матчи Голы ЛЧ ЛЕ/КУ КК КИ СК Всего Вагнер Лав ЦСКА 58 10 20 - - - 30 Александр Кержаков Зенит, Динамо 67 7 21 - - - 28 Сейду Думбья ЦСКА 30 16 7 - - - 23 Артем Дзюба Спартак, Зенит 59 8 13 - - - 21 Александр Кокорин Динамо, Зенит 42 1 19 - - - 20 Саломон Рондон Рубин, Зенит 38 4 14 - - - 18 Халк Зенит 41 13 5 - - - 18 Ари Спартак, Краснодар, Локомотив 52 4 14 - - - 18 Андрей Тихонов Спартак, Кр.Советов 55 11 7 - - - 18 Алан Дзагоев ЦСКА 74 12 6 - - - 18

Кроме того, Дзюба поднялся на третью строчку в рейтинге российских бомбардиров основного турнира Лиги чемпионов. Больше него — по восемь раз — отличились только Андрей Тихонов и Алан Дзагоев. Среди лучших бомбардиров «Зенита» в главном еврокубке капитан сборной России сравнялся с Данни (34 матча), больше мячей записал на свой счет Халк — 10 в 26 играх.

Лучшие российские бомбардиры Лиги чемпионов