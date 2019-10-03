Дзюба сравнялся с Аршавиным и обогнал Кокорина
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил 158-й гол на высшем уровне и сравнялся в зачете «Клуба 100» в Андреем Аршавиным. От замыкающего пятерку лучших Александра Мостового форварда «Зенита» отделяют пять мячей, от лидера рейтинга Александра Кержакова — 75.
Лидеры «Клуба 100»
|
Игрок
|
Клуб
|
Ч-Т
|
КБ
|
СБ
|
ЕК
|
ИН
|
Всего
|
1. Александр Кержаков
|
завершил карьеру
|
139
|
19
|
30
|
30
|
15
|
233
|
2. Олег Веретенников
|
завершил карьеру
|
143
|
27
|
0
|
17
|
20
|
207
|
3. Роман Павлюченко
|
завершил карьеру
|
103
|
7
|
21
|
21
|
36
|
188
|
4. Сергей Родионов
|
завершил карьеру
|
124
|
9
|
8
|
22
|
1
|
164
|
5. Александр Мостовой
|
завершил карьеру
|
34
|
9
|
13
|
25
|
82
|
163
|
6. Андрей Аршавин
|
завершил карьеру
|
57
|
6
|
17
|
26
|
52
|
158
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
106
|
10
|
21
|
21
|
0
|
158
|
8. Владимир Бесчастных
|
завершил карьеру
|
60
|
9
|
26
|
7
|
52
|
154
|
9. Дмитрий Кириченко
|
завершил карьеру
|
130
|
11
|
4
|
7
|
0
|
152
|
Дмитрий Лоськов
|
завершил карьеру
|
120
|
13
|
2
|
17
|
0
|
152
В списке лучших бомбардиров российских клубов в евроубках Дзюба вышел на четвертое место, обогнав Александра Кокорина. На счету Артема восемь голов в Лиге чемпионов и 13 — в Кубке УЕФА и Лиге Европы. Рекорд принадлежит Вагнеру Лав, который в 58 европейских матчах за ЦСКА, отличился 30 раз.
Лучшие бомбардиры российских клубов в еврокубках
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЛЧ
|
ЛЕ/КУ
|
КК
|
КИ
|
СК
|
Всего
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
58
|
10
|
20
|
-
|
-
|
-
|
30
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
67
|
7
|
21
|
-
|
-
|
-
|
28
|
Сейду Думбья
|
ЦСКА
|
30
|
16
|
7
|
-
|
-
|
-
|
23
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Зенит
|
59
|
8
|
13
|
-
|
-
|
-
|
21
|
Александр Кокорин
|
Динамо, Зенит
|
42
|
1
|
19
|
-
|
-
|
-
|
20
|
Саломон Рондон
|
Рубин, Зенит
|
38
|
4
|
14
|
-
|
-
|
-
|
18
|
Халк
|
Зенит
|
41
|
13
|
5
|
-
|
-
|
-
|
18
|
Ари
|
Спартак, Краснодар, Локомотив
|
52
|
4
|
14
|
-
|
-
|
-
|
18
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Кр.Советов
|
55
|
11
|
7
|
-
|
-
|
-
|
18
|
Алан Дзагоев
|
ЦСКА
|
74
|
12
|
6
|
-
|
-
|
-
|
18
Кроме того, Дзюба поднялся на третью строчку в рейтинге российских бомбардиров основного турнира Лиги чемпионов. Больше него — по восемь раз — отличились только Андрей Тихонов и Алан Дзагоев. Среди лучших бомбардиров «Зенита» в главном еврокубке капитан сборной России сравнялся с Данни (34 матча), больше мячей записал на свой счет Халк — 10 в 26 играх.
Лучшие российские бомбардиры Лиги чемпионов
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Андрей Тихонов
|
Спартак
|
29
|
8
|
Алан Дзагоев
|
ЦСКА
|
37
|
8
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Зенит
|
15
|
7
|
Сергей Юран
|
Спартак, Штурм
|
11
|
6
|
Роман Широков
|
Зенит
|
21
|
6
|
Дмитрий Аленичев
|
Спартак, Порту
|
26
|
6
|
Егор Титов
|
Спартак
|
36
|
6