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Дзюба сравнялся с Аршавиным и обогнал Кокорина

00:31
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил 158-й гол на высшем уровне и сравнялся в зачете «Клуба 100» в Андреем Аршавиным. От замыкающего пятерку лучших Александра Мостового форварда «Зенита» отделяют пять мячей, от лидера рейтинга Александра Кержакова — 75.

Лидеры «Клуба 100»

Игрок

Клуб

Ч-Т

КБ

СБ

ЕК

ИН

Всего

1. Александр Кержаков

завершил карьеру

139

19

30

30

15

233

2. Олег Веретенников

завершил карьеру

143

27

0

17

20

207

3. Роман Павлюченко

завершил карьеру

103

7

21

21

36

188

4. Сергей Родионов

завершил карьеру

124

9

8

22

1

164

5. Александр Мостовой

завершил карьеру

34

9

13

25

82

163

6. Андрей Аршавин

завершил карьеру

57

6

17

26

52

158

Артем Дзюба

Зенит

106

10

21

21

0

158

8. Владимир Бесчастных

завершил карьеру

60

9

26

7

52

154

9. Дмитрий Кириченко

завершил карьеру

130

11

4

7

0

152

Дмитрий Лоськов

завершил карьеру

120

13

2

17

0

152

В списке лучших бомбардиров российских клубов в евроубках Дзюба вышел на четвертое место, обогнав Александра Кокорина. На счету Артема восемь голов в Лиге чемпионов и 13 — в Кубке УЕФА и Лиге Европы. Рекорд принадлежит Вагнеру Лав, который в 58 европейских матчах за ЦСКА, отличился 30 раз.

Лучшие бомбардиры российских клубов в еврокубках

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

ЛЧ

ЛЕ/КУ

КК

КИ

СК

Всего

Вагнер Лав

ЦСКА

58

10

20

-

-

-

30

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

67

7

21

-

-

-

28

Сейду Думбья

ЦСКА

30

16

7

-

-

-

23

Артем Дзюба

Спартак, Зенит

59

8

13

-

-

-

21

Александр Кокорин

Динамо, Зенит

42

1

19

-

-

-

20

Саломон Рондон

Рубин, Зенит

38

4

14

-

-

-

18

Халк

Зенит

41

13

5

-

-

-

18

Ари

Спартак, Краснодар, Локомотив

52

4

14

-

-

-

18

Андрей Тихонов

Спартак, Кр.Советов

55

11

7

-

-

-

18

Алан Дзагоев

ЦСКА

74

12

6

-

-

-

18

Кроме того, Дзюба поднялся на третью строчку в рейтинге российских бомбардиров основного турнира Лиги чемпионов. Больше него — по восемь раз — отличились только Андрей Тихонов и Алан Дзагоев. Среди лучших бомбардиров «Зенита» в главном еврокубке капитан сборной России сравнялся с Данни (34 матча), больше мячей записал на свой счет Халк — 10 в 26 играх.

Лучшие российские бомбардиры Лиги чемпионов

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Андрей Тихонов

Спартак

29

8

Алан Дзагоев

ЦСКА

37

8

Артем Дзюба

Спартак, Зенит

15

7

Сергей Юран

Спартак, Штурм

11

6

Роман Широков

Зенит

21

6

Дмитрий Аленичев

Спартак, Порту

26

6

Егор Титов

Спартак

36

6

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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