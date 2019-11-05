Дзюба сцепился с защитником «Лейпцига»: оба получили по желтой карточке
22:24
На 66-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов между нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой и защитником «Лейпцига» Дайотом Упамекано случился конфликт.
Дзюба и Упамекано повздорили между собой. Футболисты что-то высказывали друг другу, а после начали толкаться. Игру остановил главный арбитр встречи Орель Гринфельд и показал двум участникам этого конфликта по желтой карточке.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Лейпциг».
#ЗенитЛейпциг — 0?:2?— СЭ Футбол (@se_football) November 5, 2019
Эмоции ??? pic.twitter.com/FOMB8oi4IH
Kudos to Upamecano: you really neee guts to go against Dzyuba.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 5, 2019
He is HUUUUGE pic.twitter.com/qxJOucREW8
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