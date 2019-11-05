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Дзюба сцепился с защитником «Лейпцига»: оба получили по желтой карточке

22:24
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На 66-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов между нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой и защитником «Лейпцига» Дайотом Упамекано случился конфликт.

Дзюба и Упамекано повздорили между собой. Футболисты что-то высказывали друг другу, а после начали толкаться. Игру остановил главный арбитр встречи Орель Гринфельд и показал двум участникам этого конфликта по желтой карточке.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Лейпциг».

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Зенит — РБ Лейпциг

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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