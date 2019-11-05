Дзюба сцепился с защитником «Лейпцига»: оба получили по желтой карточке

На 66-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов между нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой и защитником «Лейпцига» Дайотом Упамекано случился конфликт.

Дзюба и Упамекано повздорили между собой. Футболисты что-то высказывали друг другу, а после начали толкаться. Игру остановил главный арбитр встречи Орель Гринфельд и показал двум участникам этого конфликта по желтой карточке.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Лейпциг».

Kudos to Upamecano: you really neee guts to go against Dzyuba.

He is HUUUUGE pic.twitter.com/qxJOucREW8 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 5, 2019

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