Дзюба с нетерпением ждет матча с «Лейпцигом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что уже с нетерпением ждет предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».

— Просто жду этого матча. Нужно правильно подготовиться, почувствовать свой организм. Сегодня теория: посмотрим еще раз все нюансы и в бой. Уже с нетерпением жду матча, — приводит слова Дзюбы Twitter команды из Санкт-Петербурга.

Не знал, что игрок «Лейпцига» сравнивал меня с братьями Кличко. С одной стороны это комплимент. С другой стороны после Виталика, может быть, он хотел меня оскорбить.

Если без шуток, то Орбан — хороший, крепкий защитник. Его отсутствие для них — потеря. Травмировался? Он — капитан команды. Повторюсь, для них это потеря. Но мы все же будем отталкиваться и от своих качеств. Потому что у нас довольно крепкая команда.

Нападающий сине-бело-голубых — о сравнении с братьями Кличко, Дне народного единства и ожиданиях от матча с «РБ Лейпциг».



Билеты: https://t.co/tkwtDBRdaS pic.twitter.com/2pngCnYMaR — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 4, 2019

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