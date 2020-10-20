Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Дзюба — просто зверь». Ломбертс назвал самого опасного игрока в составе «Зенита»

12:43
Теги:

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о сильных сторонах российской команды перед матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

«Не стоит заблуждаться. В финансовом плане «Зенит» силен, — цитирует Ломбертса HLN. — Это, наверное, единственный клуб в России, который все еще может тратить деньги на новых игроков. В его составе есть несколько талантливых футболистов.

Знаю, что Малком травмирован. Это неплохо для «Брюгге». Это звездный игрок, который умеет играть, часто отдает голевые передачи и уверенно стоит на ногах. Впереди, конечно же, выделю Дзюбу. Он — просто зверь. Против него очень сложно защищаться».

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир