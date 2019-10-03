Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победного матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1) поделился мнением о состоянии здоровья Малкома. Россиянин отметил, что видит бразильца на базе команды, но при этом он не тренируется с остальными футболистами.

— Вас удивило поражение «Лейпцига» от «Лиона» (0:2)?

— Да, сильно удивило. «Лейпциг» — фаворит группы, это шок для нас. Но в нашей группе сейчас все только закручивается. Решающими станут два матча с «Лейпцигом». Надо побеждать, иначе будет трудно.

— Можете что-то сказать о состоянии Малкома? Видите его?

— Вижу каждый день — и во сне, и наяву! А если серьезно, то он восстанавливается, хотя этот вопрос лучше задать физиотерапевтам. Вижу его динамику — после игры остаюсь и смотрю за динамикой (улыбается). Но я — футболист и впервую очередь сконцентрирован на игре и на команде. Этот вопрос логичнее задавать не мне. Я его вижу на базе, но с нами он не тренируется. Все надеятся, что он скоро выйдет играть. У него непростое повреждение. Но сейчас все это — «тайна, покрытая мраком». (Артем Рябовол)

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