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Дзюба может не сыграть с «Брюгге»

12:08
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Брюгге».

— Кто не полетит в Бельгию? — вопрос Семаку.

— Не сыграют Караваев и Вендел из-за травм. Ловрен дисквалифицирован, Чистяков и Крапухин не заявлены в Лиге чемпионов. Дзюба под вопросом, после тренировки посмотрим, готов сыграть или нет.

По информации «СЭ», Дзюба должен отправиться в составе команды на матч с «Брюгге», который состоится в среду. В субботу нападающего заменили из-за повреждения на 90-й минуте встречи 16-го тура РПЛ с «Арсеналом», но обследование не выявило критических проблем. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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