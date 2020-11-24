Дзюба — лучший российский бомбардир в Лиге чемпионов
24 ноября 2020, 23:37
Сократив отставание «Зенита» в матче с «Лацио», Артем Дзюба забил свой девятый гол в Лиге чемпионов и вышел на первое место в списке российских бомбардиров турнира. Форвард питерцев, для которого этот матч оказался 23-м в основной стадии главного еврокубка, обошел спартаковца Андрея Тихонова, отличившегося восемь раз в 29 играх. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие российские бомбардиры Лиги чемпионов:
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Зенит
|
23
|
9
|
Андрей Тихонов
|
Спартак
|
29
|
8
|
Алан Дзагоев
|
ЦСКА
|
37
|
7
|
Сергей Юран
|
Спартак, Штурм
|
11
|
6
|
Роман Широков
|
Зенит
|
21
|
6
|
Дмитрий Аленичев
|
Спартак, Порту
|
26
|
6
|
Егор Титов
|
Спартак
|
36
|
6
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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