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Дзюба — лучший российский бомбардир в Лиге чемпионов

24 ноября 2020, 23:37
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Сократив отставание «Зенита» в матче с «Лацио», Артем Дзюба забил свой девятый гол в Лиге чемпионов и вышел на первое место в списке российских бомбардиров турнира. Форвард питерцев, для которого этот матч оказался 23-м в основной стадии главного еврокубка, обошел спартаковца Андрея Тихонова, отличившегося восемь раз в 29 играх. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие российские бомбардиры Лиги чемпионов:

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Артем Дзюба

Спартак, Зенит

23

9

Андрей Тихонов

Спартак

29

8

Алан Дзагоев

ЦСКА

37

7

Сергей Юран

Спартак, Штурм

11

6

Роман Широков

Зенит

21

6

Дмитрий Аленичев

Спартак, Порту

26

6

Егор Титов

Спартак

36

6
Лацио — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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