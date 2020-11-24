Сократив отставание «Зенита» в матче с «Лацио», Артем Дзюба забил свой девятый гол в Лиге чемпионов и вышел на первое место в списке российских бомбардиров турнира. Форвард питерцев, для которого этот матч оказался 23-м в основной стадии главного еврокубка, обошел спартаковца Андрея Тихонова, отличившегося восемь раз в 29 играх. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие российские бомбардиры Лиги чемпионов: