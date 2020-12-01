Дзюба, Дуглас Сантос, Оздоев и Круговой занимались в общей группе перед матчем с «Брюгге»

Во вторник «Зенит» провел тренировку на базе в Удельном парке перед вылетом в Бельгию на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Вместе со всеми в начале тренировки занимались защитник Данил Круговой, полузащитники Магомед Оздоев и Дуглас Сантос, пропустившие последние матчи «Зенита», а также форвард Артем Дзюба, который получил повреждение во время субботней игры с «Арсеналом». (Гоша Чернов)

Матч «Брюгге» — «Зенит» состоится в среду, 2 декабря. Начало — в 23.00 (мск). Питерцы потеряли все шансы пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, набрав одно очко после четырех туров.