Дзюба догнал Тихонова по голам в Лиге чемпионов

Артем Дзюба открыл счет в матче против «Лиона», забив восьмой гол в основном турнире Лиги чемпионов.

Форвард «Зенита» сравнялся с Андреем Тихоновым в списке лучших российских бомбардиров турнира. Правда, Артем провел всего 18 матчей, тогда как Андрей — 29. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие российские бомбардиры Лиги чемпионов

Игрок Клубы Матчи Голы Артем Дзюба Спартак, Зенит 18 8 Андрей Тихонов Спартак 29 8 Алан Дзагоев ЦСКА 37 7 Сергей Юран Спартак, Штурм 11 6 Роман Широков Зенит 21 6 Дмитрий Аленичев Спартак, Порту 26 6 Егор Титов Спартак 36 6

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