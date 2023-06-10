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Сегодня, 11:37

Гендиректор «Интера» Маротта — о финале ЛЧ: «Не думаю, что всегда побеждает тот, кто больше тратит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Мы как на иголках, ведь не каждый день случается такое экстраординарное событие. Что касается команды, то на стадионе проводились тренировки, чтобы игроки могли пощупать газон, где они, будучи главными героями, испытают острые ощущения от финала такого уровня. Это меня не пугает, все они отличные профессионалы, ими руководит опытный тренер, а клуб всячески поддерживает команду. Мы будем играть в свою игру», — приводит слова Маротты Sky Sport Italia.

Также гендиректор «Интера» заявил, что клуб не переживал подобного вот уже 13 лет.

«Это самое важное событие футбольного сезона. Мы не переживали подобного вот уже 13 лет. Это шестой финал для «Интера», и мы войдем в историю вне зависимости от результата, хотя, конечно, хотим победить. Перед нами мечта, и будем надеяться, что она сбудется. Я не думаю, что здесь срабатывает логика, что побеждает тот, кто больше тратит. Есть некоторые ценности, которые в конечном итоге привели нас сюда», — сказал Маротту Маротта.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле 10 июня. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
Джузеппе Маротта
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