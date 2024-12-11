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Беллингем: «Чувствуем облегчение после победы над «Аталантой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингема прокомментировал победу над «Аталантой» (3:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Чувствуем облегчение после этой победы. Было очень важно набрать сегодня очки. Игра была очень сложной. Во втором тайме пришлось отстаивать преимущество в счете, но мы с этим отлично справились», — цитирует пресс-служба УЕФА Беллингема.

«Реал» набрал 9 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице. «Аталанта» опустилась на 8-ю строчку — 11 очков.

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Джуд Беллингем
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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