Беллингем — о победе в Лиге чемпионов: «О большем я и мечтать не мог»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем поделился эмоциями после победы над дортмундской «Боруссией» (2:0) в финале Лиги чемпионов-2023/24.

«Я всегда мечтал сыграть в финале. Я не могу выразить свои чувства словами. Это лучший вечер в моей жизни. Это, наверное, лучший сезон в моей жизни. О большем я и мечтать не мог. Я так благодарен своим товарищам по команде, своей семье, персоналу, и всем, кто там был. Это огромная командная работа», — приводит слова Беллингема сайт УЕФА.

20-летний англичанин впервые в своей карьере завоевал титул Лиги чемпионов. В сезоне-2023/24 Беллингем провел на этом турнире 11 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

«Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, это рекорд турнира.