Ван Бронкхорст — о крупном поражении от «Ливерпуля»: «Мы очень разочарованы результатом»

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:7) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Мы очень разочарованы результатом. Мы хорошо сыграли в первом тайме, контролировали игру. Второй гол — мы потеряли мяч в середине поля, и они очень быстро перехватили его. Пару раз они нас так ловили», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Бронкхорста.

«Ливерпуль» занимает 2-е место в группе А — 9 очков. «Рейнджерс» идет на последнем месте.