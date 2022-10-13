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Ван Бронкхорст — о крупном поражении от «Ливерпуля»: «Мы очень разочарованы результатом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:7) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Мы очень разочарованы результатом. Мы хорошо сыграли в первом тайме, контролировали игру. Второй гол — мы потеряли мяч в середине поля, и они очень быстро перехватили его. Пару раз они нас так ловили», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Бронкхорста.

«Ливерпуль» занимает 2-е место в группе А — 9 очков. «Рейнджерс» идет на последнем месте.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035690--rangers-vs-liverpool/
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ФК Рейнджерс
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